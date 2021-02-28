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Прямая трансляция титульного боя Сауль "Канело" Альварес - Авни Йылдырым

Вечер бокса пройдет в Майами.

Прямая трансляция титульного боя Сауль "Канело" Альварес - Авни Йылдырым
Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В ночь с 27 на 28 февраля чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) проведет обязательную защиту против официального претендента по линии WBC из Турции Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz

Вечер бокса пройдет в Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium. Организаторы шоу - Matchroom Boxing Эдди Хирна и Canelo Promotions Альвареса.

Второй титульный поединок вечера между чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (17-1, 13 КО) и претендентом из Пуэрто-Рико Макуильямсом Арройо сорвался накануне официального взвешивания. Мартинес травмировал руку и был вынужден отказаться от боя. На замену чемпиону вышел другой мексиканец Абрахам Родригес.

Ввиду случившегося, со-главным событием станет бой тяжеловесов непобежденного китайского проспекта Чжана Чжилеи (22-0, 17 КО)  против американца Джерри Форреста(26-4, 20 КО).

Также в андеркарте состоятся следующие бои:
Диего Пачеко (10-0, 8 КО) – Родольфо Гомес-младший (14-4-1, 10 КО)
Алексис Эспино (6-0, 4 КО) – Эштон Сайкс (5-3, 1 КО)
Марк Кастро (1-0, 1 КО) – Джон Морага (1-2, 1 КО)
Аарон Апонте (1-0, 1 КО) – Хэрри Гиглиотти (6-1, 3 КО)
Кишон Дэвис (дебют) – Лестер Браун (4-2-3, 1 КО).

Прямая трансляция вечера бокса Альварес - Йылдырым ориентировочно начнется утром 28 февраля в 07:00 по времени Нур-султана. Ивент транслирует стриминговый сервис DAZN.

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