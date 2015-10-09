Прямая трансляция боя непобежденного казахстанца в карде у Канело

Vesti.kz предлагают вашему вниманию прямую трансляцию боя казахстанского боксера Бека Нурмаганбета (16-0, 14 КО) с мексиканцем Маркосом Родригесом (21-3-1, 10 КО), который состоится сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок пройдет в суперсреднем весе и будет рассчитан на десять раундов. Начало прямой трансляции — ориентировочно после 19:00 по времени Казахстана.

Соперники встретятся в рамках боксерского шоу "Мексика против мира" на арене The Venue. Главным событием вечера станет титульный бой между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и французом Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 КО), которому приндлежит чемпионский пояс WBC во втором среднем весе.

Прямая трансляция боя Нурмаганбет - Родригес

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