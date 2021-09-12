Прямая трансляция боев Ербосынулы, Шариповой и еще трех непобежденных казахстанских боксеров

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане состоится вечер бокса "Битва Кочевников 2", в главном событии которого будет драться казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10KO) против Ленокса Алена (22-1-1, 14КО) из Гайаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также в этом вечере выступят казахстанцы Бек Нурмагамбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Данила Семенов (3-0, 2 КО).

А еще планируется выступление Фирузы Шариповой, соперницей которой будет россиянка Любовь Белякова. К сожалению, информацию о том, что это за боксерша ни google, ни boxrec не выдают. А mma-oracle нашел одно совпадение, но по их сведениям Любовь Белякова - это боец ММА, выступающая за Украину. Начала свою профессиональную карьеру в 2013 году и на данный момент провела три боя, из которых два выиграла и в одном проиграла. Причем последний бой у нее значится на июль 2015 года.

А пресс-служба Шариповой сообщает, что ее соперницей многократная чемпионка Украины по тайскому боксу, чемпионка Всемирного турнира Тайланд и обладательница Кубка России-2020.

В прямом эфире этот вечер бокса покажет телеканал "Хабар", а в интернете их можно будет посмотреть здесь. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана.

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