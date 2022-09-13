"Просто рядовой боксер". Брат Головкина высказался о "Канело"

Брат Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Максим в преддверии трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) рассказал, каким он видит мексиканца, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он назвал его рядовым боксером.

"Канело" для меня - просто рядовой боксер. И для меня, и для Геннадия, и для девушки позади вас - это просто мексиканский боксер, которого вывели на вершину. Ладно, отдаем должное ему. Но на самом деле мы знаем, кто он, знаем его команду", - сказал Максим в интервью DAZN.

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

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