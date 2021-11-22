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Просто "K.o.-Kasache". Супертяжу из Казахстана с поясом от WBC после победы нокаутом предсказали бой с чемпионом мира

Просто "K.o.-Kasache". Супертяжу из Казахстана с поясом от WBC после победы нокаутом предсказали бой с чемпионом мира
©bild.de
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанскому супертяжу Жану Кособуцкому (17-0, 16 КО) предрекли поединок за титул чемпиона мира и назвали оппозицию. 33-летний профессионал досрочно выиграл поединок за вакантный пояс WBC International Silver, а корреспондент Vesti.kz обратился к спортсмену с вопросом, как он относится к боям с топовой оппозицей.

В Гамбурге супертяж Кособуцкий выиграл в пятом раунде у доминиканца Алексиса Гарсии (11-1, 7 КО), а по сведениям издания Bild, казахстанцу осталось пару боев до титульного противостояния. Статья получила броский заголовок: "K.O.ssobutskiy: Noch zwei Kämpfe bis Fury...".

"К.О?, - переспросил с улыбкой Кособуцкий и отреагировал на информацию о возможном бое с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). - Я спрошу".

Казахстанец, скорее всего, обратится к промоутеру Исмаэлю Оэзену, который рассказал Bild о планах продвижения Жана. По его предположению, бой Кособуцкого с Фьюри, который владеет чемпионским поясом WBC, состоится в конце 2022 года.

Перед этим супертяжу из Казахстана, которого называют "K.o.-Kasache", нужно победить еще в двух боях: против Агита Кабайела (21-0, 13 КО) из Германии и Мартина Каболе (17-1, 13 КО) из ДР Конго. Промоутер признался, что готов сделать предложение, от которого не смогут отказаться.

Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC

Ранее Кособуцкий в Гамбурге нокаутировал Гарсию, одержав третью досрочную победу в Германии. 33-летний казахстанец выиграл третий титул в профессиональной карьере.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан нокауты Фьюри Тайсон WBC Германия

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