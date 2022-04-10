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Проспект отправил в страшный нокаут соперника за секунду до конца первого раунда

Проспект отправил в страшный нокаут соперника за секунду до конца первого раунда
©Скрин с видео
Новости спорта Бокс Профи-бокс

В Аргентине мексиканский проспект-нокаутер второго легчайшего веса Луис Фернандо Родригес (10-0, 10 КО) отправил в жуткий нокаут соотечественника Брэндона Ромеро (12-3-1, 6 КО), сообщает vRINGe.com.

Это случилось уже в стартовом раунде, когда Родригес сперва уронил андердога, а затем вырубил его за секунду до гонга. Проигравшего вынесли из ринга на носилках, а победитель завоевал вакантный пояс чемпиона WBC среди молодежи.

В главном поединке шоу местный проспект среднего веса Хуан Мануэль Таборда (17-0-1, 10 КО) побил колумбийца Хуана Боаду (12-4, 6 КО) и отстоял звание чемпиона Латинской Америки по версии WBO. Таборда уронил соперника в стартовом раунде, а во второй трехминутке завершил бой.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
WBC нокауты Аргентина

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