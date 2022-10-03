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Промоутера Головкина упрекнули в попытке сорвать бой Фьюри - Джошуа

Промоутера Головкина упрекнули в попытке сорвать бой Фьюри - Джошуа
©twitter.com/Tyson_Fury

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что его коллега Эдди Хирн не желает устраивать бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), так как боится, что Джошуа проиграет и это скажется на его коммерческой привлекательности, сообщает Fightnews.info.

Отметим, что Хирн представляет интересы Джошуа, а также является сопромоутером Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

"Почему Хирн не хочет, чтобы бой состоялся? Потому что Джошуа проиграл три из пяти последних поединков, и он уступит Тайсону, если подерется с ним, поэтому Эдди стал препятствием.

Я не знаю ни о каких проблемах. Хирн отправил черновую версию контракта, затем Фрэнк и Джордж Уоррены ответили. После этого мы несколько дней ничего не слышали от Эдди. Он медлит, пока все не умрет по собственной воле.

Эдди не хочет боя, и он делает все возможное, чтобы его предотвратить. Хирн верит, что у него есть ценный актив в лице Джошуа, который проиграл три из пяти последних боев и должен проиграть снова. В таком случае у него будет четыре поражения в шести поединках, и это сделает его менее ценным после боя. Поэтому Хирн пытается помешать поединку", - сказал Арум.

Напомним, что Джошуа 20 августа в Джидде проиграл украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) раздельным решением судей.

Фьюри в последнем бою нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта (28-3, 19 КО) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне (Великобритания).

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Метки:
Фьюри Тайсон Профессиональный бокс Джошуа Энтони

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