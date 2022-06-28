Промоутер высказался о сроках реванша "Канело" - Бивол

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможном реванше между Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO), сообщает vRINGe.com.

8 мая Бивол победил "Канело" единогласным решением судей. 17 сентября Альварес проведет третий бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите второго среднего веса.

"Думаю, решать Саулю и (его тренеру и менеджеру) Эдди Рейносо. Но сейчас пришло время трилогии. Подтверждаю, что сразу же после Бивола первой реакцией Альвареса было: "Хочу реванш. Сделай мне реванш". Пожалуй, так на поражение реагируют все бойцы. Но я считаю, что отложить реванш на какое-то время и принять вместо него трилогию с Головкиным, на кону которой еще и звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе, - это единственно верное решение", - заявил Хирн.

"Реванш с Биволом? Если команда "Канело" захочет провести этот бой в мае 2023 года или в какую-угодно другую дату, то Бивол, уверен, даст добро и примет этот вызов", - предполагает Хирн.

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