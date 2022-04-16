Промоутер вспомнил поражение "Канело" и высказался о трилогии с Головкиным

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о титульном поединке чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО) с абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) из Мексики, сообщает vRINGe.com.

Хирн предложил остановить все разговоры о трилогии с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), ведь мексиканец с угрозой, которая уступает только американцу Флойду Мейвезеру-младшему, которому Альварес проиграл по очкам в далёком 2013 году.

"Должен вам сказать, что я даже не собираюсь говорить о "Канело" против Головкина до завершения боя ("Канело" - прим. ред.) с Биволом, - приводит слова Хирн DAZN. - Я видел видео с Биволом, его работа на "лапах" выглядит просто фантастически - работа ног, движение, ударная мощь. Говорю вам, для "Канело" это может быть самый тяжелый бой, не считая Флойда Мейвезера. Это реально тяжелый бой.

Я думаю, если вы говорите о мощи и разрушительной силе, то это Бетербиев. Если же речь о миксе технического мастерства и немного об ударной мощи, уме и свежести, то это Дмитрий Бивол. Бетербиев старый, это было заметно в поединке против Каллума Джонсона. А вы видели, чтобы Дмитрий Бивол был потрясен в бою? Доводилось ли вам видеть, чтобы он мог проиграть поединок? Никогда. Насколько хорош Бивол? Нам это предстоит узнать".

Напомним, поединок Альварес-Бивол запланирован на 7 мая в Лас-Вегасе (США).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира