Промоутер сравнил трилогию Головкин - "Канело" с боем непобежденных боксеров

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что что предстоящий бой-трилогия между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) находится на другом уровне, по крайней мере, с финансовой точки зрения, по сравнению с потенциальным поединком в полусреднем весе между непобежденными боксерами Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Спенс и Кроуфорд в настоящее время ведут переговоры о бое, который планируется на осень. Хирн объясняет, что ни у Спенса, ни у Кроуфорда нет доказанного послужного списка для получения большого количества просмотров.

"Спенс против Кроуфорда - вот это бой. Ни один из них не добился большого числа платных трансляций. Когда вы говорите о таком парне, как "Канело", который постоянно собирает 600 тысяч (покупок), 700 тысяч (покупок), миллион (покупок), и вы говорите о глобальном охвате, вы не можете сравнивать бои", - сказал Хирн The DAZN Boxing.

"В боксе, в этом сообществе, это намного ближе, чем ко всему миру. В боксе это оба выдающихся боя, но один из них - бой между двумя легендами, а другой - бой между двумя выдающимися элитными чемпионами", - добавил он.

Напомним, 17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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