Промоутер Алимханулы сделал заявление о подписании Головкина

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы, не собирается подписывать контракты со свободными агентами - другим казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, передают Vesti.kz.

Он считает, что оба боксера слишком дорого стоят.

"Причина (почему не хотим подписывать Головкина) в том, что он очень дорогой, и мы экономим наши деньги из бюджета ESPN, потому что у нас и так много отличных бойцов, на которых мы должны распределять деньги. Мне лично нравится Головкин. Я считаю его потрясающим бойцом. Но, опять же, он слишком дорогой для нас", - сказал Арум в интервью Boxingscene.com.

Относительно Канело он не был так категоричен.

"Я не хочу говорить "нет" (мы не будем работать с Альваресом), потому что я смотрю на Канело как на хорошего друга. Когда он дерется в Лас-Вегасе, он использует наш зал. И я очень дружен с его тренером Эдди Рейносо. Но я думаю, что другие промоутеры готовы платить ему больше, чем мы. Так что я не думаю о продвижении Канело в ближайшем будущем, но все может измениться", - сказал Арум.

Напомним, что Головкин последний раз боксировал именно с Канело в сентябре прошлого года и проиграл судейским решением. Альварес вернется на ринг 6 мая, когда в родной стране проведет бой против британца Джона Райдера.

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