"Проиграл в обеих схватках". Эксперт назвал победителя в третьем бою Головкин - "Канело"

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) проиграл оба поединка казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО). Такое мнение выразил экс-чемпион мира, а ныне телекомментатор и эксперт бокса Рэй Манчини.

Американец считает, что соперникам нужен третий бой, где он не видит шансов у GGG.

"Канело" просто невероятен. Раньше я с сомнением смотрел на все это, но он убедил меня, сделал меня своим болельщиком. Это несмотря на то, что я считаю его проигравшим в обеих схватках с Геннадием Головкиным. Да, вторая была конкурентнее.

Но, как по мне, он и в ней проиграл. Думаю, им нужен третий бой. Но нет, не верю, что Головкин сможет его побить. Он состарился, он редко боксирует. А "Канело" сейчас просто закатывает в асфальт соперников", - цитирует Манчини vRINGe.com.

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Напомним, первый бой между Головкиным и "Канело" состоялся в сентябре 2017 года и закончился спорной ничьей. Ровно через год минимально победил мексиканец.