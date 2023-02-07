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"Продолжишь бить слабых соперников?". Чемпионка мира бросила вызов Фирузе Шариповой

"Продолжишь бить слабых соперников?". Чемпионка мира бросила вызов Фирузе Шариповой
©thesun.ie

Казахстанский боец Меруерт Ибраева (3-1) бросила вызов боксерше Фирузе Шариповой (15-2, 8 КО), сообщают Vesti.kz

Ибраева является чемпионкой Азии по ММА и чемпионкой мира по панкратиону. Она записала видеообращение, предложив Шариповой провести встречу в лиге Octagon, в которой выиграла все три своих поединка. Напомним, что боксерша ранее также стала выступать в ММА.

"Фируза, давай устроим бой равных соперниц в лиге Octagon. Хочу проверить, насколько сильны твои бокс и ММА. Примешь ты этот вызов? Или же дальше будешь бить и побеждать слабых соперников?" - сказала Ибраева в видеообращении в Instagram. 

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Метки:
Шарипова Фируза Профессиональный бокс MMA

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