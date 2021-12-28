 xga4oNyHzGIpLNjmU2D1EpwHwq4vuAHjxipoBC0i
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто лучший спортсмен 2021 года? Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO

Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO
©МК-Спорт
Новости спорта Бокс Профи-бокс

В середине января Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) проведет титульный бой. Он состоится в Актау. В качестве соперника выступит россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО), имеющий насыщенную спортивную карьеру. Подробнее о нем - в материале Vesti.kz.

Нурсултанов и Сироткин проведут 10-раундовый бой. На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе. К слову, данным поясом владел казахстанец Канат Ислам. Однако организация приняла решение лишить его трофея из-за низкого уровня активности.

Есть вероятность того, что титул все-таки останется в Казахстане. Для этого надо пройти крепкого Сироткина, который в спорте находится долгое время. У него прекрасный бэкграунд. Характер он закалил не только в боксерских поединках.

Изначально он долгое время занимался кикбоксингом. Входил в сборную России, выступал на различных крупных турнирах. Причем делал он это довольно-таки успешно. В его активе титул чемпиона мира по версии WPKA, серебро чемпионата Европы. Однако с этим видом спорта ему пришлось завязать - травма.

"У меня были две операции на коленях - крестообразные связки. В 2011 году первая травма. Полгода восстанавливался. Выиграл Кубок мира. И тут вторая травма. Завязывать с кикбоксингом думал еще после первой травмы. Там деньги совсем маленькие. Когда я выиграл чемпионат России, мне сразу предложили перейти в профессионалы.

Встретились в Ростове во время турнира. Назвали цифры и гонорары - "Нет, спасибо". Мази и капельницы в аптеке дороже стоят. Тем более с учетом опасности травм. Желания вернуться не было", - цитирует спортсмена tele-sport.

Также он пробовал свои силы в ММА и самбо. И лишь в 2014-м пришел в бокс. Сироткин добился ряда локальных успехов, среди которых второстепенные пояса и довольно серьезные поединки. Например, с экс-чемпионом мира Рикардо Майоргой.

Во всех встречах он показал себя с хорошей стороны. Вариативен, с хорошим ударом, стойкий. Это тот случай, когда нельзя сказать, что будет проходной поединок. Сироткин может удивить Нурсултанова. Нет гарантий и оснований полагать, что встреча пройдет в комфортной обстановке.

Наоборот, нас с вами ждет хорошее противостояние. Кстати, Сироткин имеет к Казахстану дополнительное косвенное отношение. Он является поклонником Андрея Тихонова (в бытность игроком), который тренировал "Астану". 

"Именно болел за него, а не за, допустим, "Спартак". Нравился всем. Когда Тихонов перешел в "Крылья", я продолжил болеть за него и долгое время не болел за клуб. И спустя длительный период и бронзовые медали команда полюбилась, хотя, кроме "Крыльев", с Самарой меня ничего не связывает", - рассказал Сироткин.

Любимым же клубом боксера является "Манчестер Сити".

Напомним, поединок Нурсултанова и Сироткина пройдет 22 января. Для казахстанца это будет второй бой с новым промоутером.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Нурсултанов Мейирим Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:05
Бокс
Блогер обвинил Мейвезера в невыплате многомиллионного гонорара за бой Блогер обвинил Мейвезера в невыплате многомиллионного гонорара за бой
Сегодня , 11:24
Бокс
Промоутер призвал Головкина отобрать соперника у Алимханулы Промоутер призвал Головкина отобрать соперника у Алимханулы
Сегодня , 10:08
Бокс
Определились главные кандидаты на бой с Тайсоном Фьюри Определились главные кандидаты на бой с Тайсоном Фьюри
Сегодня , 09:38
Бокс
Названо условие для боя Альвареса с небитым чемпионом в полутяжелом весе из России Названо условие для боя Альвареса с небитым чемпионом в полутяжелом весе из России
Сегодня , 09:04
Бокс
IBO показала мотивационное видео тренировок Головкина IBO показала мотивационное видео тренировок Головкина
Сегодня , 07:24
Бокс
Жанибек Алимханулы номинирован на звание "Прорыв года" Жанибек Алимханулы номинирован на звание "Прорыв года"
Вчера , 23:23
Бокс
Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы
Вчера , 22:22
Бокс
Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO
Вчера , 20:29
Бокс
"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе "Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе
Вчера , 19:32
Бокс
Официально объявлен бой непобежденного казахстанского боксера за титул WBO Официально объявлен бой непобежденного казахстанского боксера за титул WBO
Вчера , 18:53
Бокс
"Даю 150 процентов". "Канело" уличили в подкупе соперников и применении химии "Даю 150 процентов". "Канело" уличили в подкупе соперников и применении химии
Вчера , 09:33
Бокс
Инсайдер озвучил главную проблему Головкина в 2021 году и план на случай срыва трилогии с "Канело" Инсайдер озвучил главную проблему Головкина в 2021 году и план на случай срыва трилогии с "Канело"
Вчера , 09:08
Бокс
Названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" за три титула Названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" за три титула
27 декабря, 19:14
Бокс
Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер? Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер?
27 декабря, 13:01
Бокс
Назван лучший казахстанский супертяж по итогам года. Это не Дычко и он в шаге от звезды Узбекистана Назван лучший казахстанский супертяж по итогам года. Это не Дычко и он в шаге от звезды Узбекистана
27 декабря, 09:50
Бокс
Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ
27 декабря, 09:21
Бокс
30-летнего боксера расстреляли за рулем. В машине находилась его семья 30-летнего боксера расстреляли за рулем. В машине находилась его семья
26 декабря, 23:58
Бокс
"Все еще остались вопросы". Головкина назвали угрозой для Альвареса "Все еще остались вопросы". Головкина назвали угрозой для Альвареса
26 декабря, 22:55
Бокс
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером
26 декабря, 20:36
Бокс
Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом
26 декабря, 19:58
Бокс
Джошуа до сих пор зол из-за поражения Усику Джошуа до сих пор зол из-за поражения Усику
26 декабря, 16:29
Около спорта
"Барби для взрослых". Ангелина Лукас взорвала Instagram необычной фотосессией "Барби для взрослых". Ангелина Лукас взорвала Instagram необычной фотосессией
26 декабря, 14:51
Бокс
Новый "Мохаммед Али" упал и проиграл нокаутом в первом раунде Новый "Мохаммед Али" упал и проиграл нокаутом в первом раунде
26 декабря, 12:44
Бокс
Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут
26 декабря, 09:09
Бокс
Forbes сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело" Forbes сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
26 декабря, 08:08
Бокс
Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина
25 декабря, 16:52
Бокс
Трилогии не будет? "Канело" подобрали трех соперников на 2022 год Трилогии не будет? "Канело" подобрали трех соперников на 2022 год
25 декабря, 09:28
Бокс
Олимпийский чемпион-2020 из России выиграл пятый бой нокаутом в профи и завоевал титул от IBF Олимпийский чемпион-2020 из России выиграл пятый бой нокаутом в профи и завоевал титул от IBF
25 декабря, 07:51
Бокс
Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация
24 декабря, 23:16
Бокс
"Ограбили" в этом бою. Тренер казахстанского боксера высказался о скандальном поражении от 19-летнего украинца "Ограбили" в этом бою. Тренер казахстанского боксера высказался о скандальном поражении от 19-летнего украинца
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus