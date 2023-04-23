Призер Олимпиады из Узбекистана победил в реванше экс-соперника Головкина и Ахмедова

Серебряный призер Олимпиады-2016 Бектемир Меликузиев (12-1, 9 KO) из Узбекистана провел бой с известным американским боксером Габриэлем Росадо (26-17-1, 15 KO), ранее проигравшим казахстанцам Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) и Али Ахмедову (19-1, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

Их реванш в лимите суперсреднего веса состоялся в Лас-Вегасе (США) и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Меликузиеву (99-91 трижды).

Первый бой боксеров состоялся летом 2021 года. Тогда Росадо вырубил узбека в третьем раунде.

Напомним, что Росадо так же судейским решением проиграл Ахмедову в сентябре 2022 года, а Головкину уступил техническим нокаутом в седьмом раунде в январе 2013 года.

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