Президент WBC обратился к "Канело"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отправил поздравлению абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю "Канело" Альвареса, передает Vesti.kz.
Мексиканской звезде профессионального бокса исполнилось 32 года, а затем получил такое послание.
"С днем рождения чемпион!", - написал Сулейман.
Добавим, что в следующем поединке "Канело" встретится 17 сентября с казахстанцем Геннадием Головкиным, а немного ранее мексиканец показал свою тренировку.
"Канело" показал подготовку к бою с Головкиным
Feliz cumpleaños campeón ! @Canelo pic.twitter.com/xVjv9PkNxD— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 18, 2022
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