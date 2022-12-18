Претендент на нокаут года! Боксер брутально вырубил соперника

Британский проспект первого тяжелого веса Крис Биллэм-Смит (17-1, 12 КО) брутально нокаутировал Арменда Ходжая (14-3, 7 КО) из Косово, сообщает корреспондент Vesti.kz. Их поединок стал главным событием вечера бокса в Bournemouth International Centre в Борнмуте (Англия).
Развязка наступила в пятом раунде, когда Биллэм-Смит провел серию ударов, а затем апперкотом отправил соперника канвас. Это нокаут может вполне претендовать на звание лучшего в году.
Chris Billam-Smith just brutal knocked Armend Xhoxhaj out cold. Damn. #BillamSmithXhoxhaj pic.twitter.com/5ItV3ELYPI— b0xingfan (@b0xingfan) December 17, 2022
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