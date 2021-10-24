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Преемник Мейвезера вырубил чемпиона и покорил второй дивизион

Преемник Мейвезера вырубил чемпиона и покорил второй дивизион
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Американский боксер Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) стал чемпионом мира во второй весовой категории, досрочно победив чемпиона WBO в первом легком весе Джеймела Херринга (23-3, 11 КО).

Их поединок стал главным событием вечера бокса на State Farm Arena в Атланте (США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но прошел всю дистанцию.

В десятой трехминутке Стивенсон провел серию точных ударов, на которую Херринг не отвечал, после чего рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, Стивенсон одержал победу техническим нокаутом. Ранее серебряный призер Олимпиады-2016 владел титулом WBO в полулегком весе.

Напомним, бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал Стивенсона преемником Флойда Мейвезера.

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Метки:
Мейвезер Флойд WBO

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