Преемник Мейвезера вырубил чемпиона и покорил второй дивизион

Американский боксер Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) стал чемпионом мира во второй весовой категории, досрочно победив чемпиона WBO в первом легком весе Джеймела Херринга (23-3, 11 КО).

Их поединок стал главным событием вечера бокса на State Farm Arena в Атланте (США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но прошел всю дистанцию.

В десятой трехминутке Стивенсон провел серию точных ударов, на которую Херринг не отвечал, после чего рефери принял решение остановить бой.

𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 WBO JUNIOR LIGHTWEIGHT CHAMPION‼️



Make that 2x world champion, @ShakurStevenson. 🏆#HerringStevenson pic.twitter.com/69nB3n0lhj — Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2021

Таким образом, Стивенсон одержал победу техническим нокаутом. Ранее серебряный призер Олимпиады-2016 владел титулом WBO в полулегком весе.

Напомним, бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал Стивенсона преемником Флойда Мейвезера.

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