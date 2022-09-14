Представлено видео в стиле ретро к трилогии Головкин - "Канело"

Промоутерская компания Matcroom Boxing опубликовала видео, посвященное третьему бою между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ролике, под названием "Пути к трилогии" показаны моменты предыдущих двух боев между казахстанцем и мексиканцем. Видеоряд, оформленный в атмосферном ретростиле сопровождается красивой музыкой.

Третий бой пройдет 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Там же они встречались в 2017 и 2018 годах. Первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл "Канело".

Напомним, на кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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