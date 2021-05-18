"Предложил семь миллионов долларов". Чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) хочет провести объединительный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в этом же весе.

"Эдди Хирн - мой промоутер, он помог мне и сделал меня активным, способным зарабатывать деньги. Но что касается помощи мне в бою с Головкиным, в бою с "Канело", этого не происходит. Он пытался помочь с Джермеллом Чарло - он предложил семь миллионов долларов, встречного предложения не было.

Люди видят, что он сделал, но я делаю это не для Эдди Хирна, я делаю это для себя. Какие бои нам нужно провести, чтобы добиться встречи с "Канело"? Самый реальный вариант - бой с Головкиным. Если Головкин не хочет этого делать, тогда мне просто придется с кем-нибудь драться. Я не могу ждать", - цитирует Андраде DAZN.

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