Поветкина дисквалифицировали на четыре года. Подробности

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Отмечается, что основанием для вынесения наказания стали данные из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение датируется 25 октября 2014 года.

45-летний Поветкин завершил карьеру в 2021 году, а в мае прошлого года занял пост вице-губернатора Вологодской области, отвечая за молодежную политику, спорт и патриотическое воспитание. Однако в декабре он покинул эту должность.

В октябре 2024 года ITA временно отстранила Поветкина, а теперь вынесла окончательное решение: дисквалификация продлится до 20 октября 2028 года.

Поветкин на профи-ринге одержал 36 побед (из них 25 нокаутом), потерпел три поражения и один бой свел к ничьей.

Двукратный претендент на титулы чемпиона мира в тяжелом весе (2013, 2018). Регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), временный чемпион мира по версии WBC (2020-2021). Владел также рядом второстепенных титулов. Входил в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec в 2007-2017 и 2019-2020 годах.

В любителях он был чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).