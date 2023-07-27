"Потряс до кончиков пальцев ног". Джошуа вспомнил самый мощный пропущенный удар

12 августа в Лондоне (Англия) британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) проведет реванш с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО), пишет vringe.com.

Их первый поединок состоялся в конце 2015 года и запомнился немалыми сложностями, с которыми столкнулся Энтони. В частности, во втором раунде он нарвался на могучий левый хук оппонента, однако остался на ногах.

По словам Джошуа, тот удар потряс его до основания.

"Поскольку я собирался нанести удар справа, для этого ты должен присесть на заднюю ногу и повернуться, чтобы разогнать руку. В итоге я протянул свою руку, это поставило меня на линию огня и - бум! В меня прилетает левый хук", - воспроизводит эпизод Джошуа.

"Я не видел этого удара, потому что меня не интересовало то, что прилетит в ответ. ВсЕ, что меня интересовало - это атаковать Диллиана. Это был сочный удар, который потряс меня до кончиков пальцев ног", - признал Энтони.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ