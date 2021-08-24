Пора расчищать путь к "Канело". Потеряет ли Ербосынулы очередной шанс на титульный поединок?

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) получил очередной шанс на элиминаторный поединок. На этот раз по линии WBA. Причем предстоящий бой может открыть ему путь к мексиканцу Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО). Подробнее - в материале Vesti.kz.

Его соперником выступит Аллен Леннокс (22-1-1, 14 КО) из Гайаны. Бойцы должны сойтись на ринге 12 сентября. Противостояние запланировано организовать в Нур-Султане. Сразятся же профи за звание обязательного претендента по линии WBA.

Айдос получил очередной шанс на приобретение ценного статуса. Ранее он уже мог претендовать на пояс IBF, однако перспективы оказались загублены. Ербосынулы заболел накануне встречи. Важный поединок отменился. Дверь закрылась.

Зато открылась другая. С панорамным видом. Главное - переступить порог. Не потерять того, что сейчас пока на бумаге и маячит где-то вдалеке. Именно так. Далеко не факт, что он все-таки сразится затем в итоге с "Канело".

Но попробовать можно. Осталось лишь выйти в ринг. Не слететь в самый ответственный момент, надолго откатившись далеко назад. После повторного случая "неявки" Ербосынулы уйдет в слепую зону мировых боксерских организаций.

Так что пора расчищать себе путь к Альваресу. Кто знает, может, после победы над Калебом Плантом мексиканец решит отдохнуть, сбавить обороты после жесткого ударного ритма. И для этого как раз подойдут встречи с обязательными претендентами.

И вот тут главная проблема. Список боксеров с данным статусом будет очень длинным и насыщенным. Не факт, что "Канело" решит сразиться именно с казахстанским боксером.

Да и Аллена еще надо пройти. Надеемся, что с ним проблем не будет. Повторимся, главное - выйти на ринг. Зачистить Леннокса, а потом уже смотреть в сторону Сауля. Как бы то ни было, Ербосынулы сейчас обзавелся несколькими козырями. Осталось их не слить.

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