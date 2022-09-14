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"Попасть пальцем в небо". Российский комментатор - о трилогии Головкин - "Канело"

"Попасть пальцем в небо". Российский комментатор - о трилогии Головкин - "Канело"
©twitter.com/GGGBoxing

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трилогии между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает "МК". Он затрудняется назвать фаворита боя.

"Они стоят друг друга. Проще попасть пальцем в небо, чем что-то угадать. Я буду находиться в неведении и покайфую от того, кто победит", - сказал Губерниев.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе. 

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Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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