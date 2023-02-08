Поединок с Головкиным? "Канело" назвал единственный бой, о котором думает

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес возобновил тренировки после операции на запястье и планирует вернуться на ринг, сообщает Allboxing.ru. 32-летний боксер подерется, как обычно, в начале мая, однако всерьез к выбору соперника для следующего боя они планируют приступить через пару недель.

"Два с половиной месяца никакого гольфа, никакого бокса. Это было так скучно. Я доволен операцией, у меня все хорошо и я готов вновь выйти на ринг. Мы еще не знаем, кто будет следующим. Мы хотим подождать еще пару недель, посмотреть, как будет чувствовать себя кисть, а затем начнем думать, кто будет следующим", - заявил мексиканец.

Тем не менее один поединок совершенно точно есть в планах мексиканца, и это матч-реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, который пока, по словам промоутера Эдди Хирна, планируется на сентябрь этого года.

В мае 2022 года "Канело" единогласным решением судей уступил Биволу.

"Одно остается неизменным, - сказал Альварес по поводу своих дальнейших планов. - Если это лучше для моей карьеры, для моего наследия, я это сделаю. Разные весовые, больше титулов, хорошие бои. Сейчас я хочу реванша с Биволом. Это единственный бой, о котором я думаю", - заявил "Канело".

Добавим, что в сентябре "Канело" в трилогии нанес поражение казахстанцу Геннадию Головкину.

В ближайшие же планы Альвареса входит посещение суперфинала по американскому футболу, который пройдет в воскресенье в Глендейле, связанное в том числе и с его участием в рекламной кампании известного пивного бренда, в рекламных роликах которого обыгрывается увлечение мексиканца гольфом.

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