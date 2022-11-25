Подготовка к бою? Данияр Елеусинов прибыл в США

Чемпион мира по версии IBO казахстанец Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прибыл в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен опубликовал в сторис своего Instagram видео, на котором стоит геотег "Майами, Флорида". При этом цель визита казахстанца в США не сообщается. Вероятно, Елеусинов планирует вернуться в ринг и начать подготовку к бою.

Напомним, что последний раз казахстанец дрался в декабре, когда и завоевал свой чемпионский пояс IBO в полусреднем весе после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-1, 4 КО).

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