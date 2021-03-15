"Почувствовал себя Головкиным!" 20-летний диджей из Казахстана Иманбек - о победе на Grammy

20-летний Иманбек Зейкенов высказался о своей победе в Grammy и поблагодарил всех казахстанцев за поддержку, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец получил премию за "Лучший ремикс" на песню Saint Jhn "Roses" в 2021 году.



"Ребята, хочу сказать всем, кто меня поддерживал, большой рахмет! Очень приятно! Знаете, на секунду почувствовал себя Геннадием Головкиным, тем человеком, который заставляет просыпаться всех казахстанцев в такое ранее время!", - поделился диджей.

63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходила минувшей ночью онлайн. Иманбек стал первым казахстанцем, который был номинированн на Grammy, а затем и выиграл премию.

Трек в его версии стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров, занимал долгое время первое место в чарте "Яндекс. Музыка". Трек возглавлял несколько чартов, в том числе в США и Великобритании, обойдя таких исполнителей, как The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber.

До прихода славы Иманбек был железнодорожником в Павлодарской области (в Аксу). Всему в музыке он учился сам. Как отметил сам музыкант, с железной дороги он ушел давно и вплотную занялся творчеством. При этом он продолжает жить в Аксу.

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