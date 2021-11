Почему Головкин отказался от боя с Уордом? Промоутер GGG разъяснил ситуацию

Промоутер Геннадия Головкина рассказал, почему не был организован поединок против Андре Уорда, хотя американец заверял, что дал на него согласие, передают Vesti.kz.

По словам Тома Леффлера, предложение поступило в момент, когда у GGG уже был подписан другой контракт, а впереди назревал бой с Саулем Альваресом.

Дискуссия на эту тему развернулась в твиттере. Один из пользователей написал, что Головкин избегал Уорда.

"Уорд захотел драться с ним только после того, как бой с Лемье уже был подписан", - ответил на это журналист Стив Ким.

"Абсолютно верно. "Предложение" поступило после того, как мы объявили объединительный бой с Лемье (MSG был распродан), и GGG гарантировали победителя Котто - "Канело". Оба этих боя в среднем весе были более значимы, что я ясно и дал понять в своем ответе на "предложение", - прокомментировал Леффлер.

