Победа над Головкиным принесла "Канело" звание лучшего боксера мира

Мексиканcкий боксер второго среднего веса Сауль "Канело" Альварес после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным возглавил рейтинг BoxRec вне зависимости от весовой категории, передает корреспондент Vesti.kz.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошел накануне, 18 сентября, в Лас‑Вегасе (США). Мексиканец защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем весе, победив единогласным решением судей. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

Благодаря этому успеху "Канело" стал первым в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории по версии сервиса BoxRec. Головкин в свою очередь оказался на пятой строчке.

После боя стало известно о том, что "Канело" получил травму руки и будет прооперирован. Для Головкина поединок стал последним на DAZN, но он высказался о дальнейших планах.

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