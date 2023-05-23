Первый тренер Головкина рассказал о его детстве и старших братьях

Первый тренер казахстанской суперзвезды Геннадия Головкина Виктор Дмитриев в интервью YouTube-проекту "Зamandas Outside | Қарағанды: к истокам" рассказал о том, как GGG и его брат Максим пришли к нему на тренировки. Он отметил, что братья сразу начали всех побеждать.

- Как сейчас помню. Сначала братья у него старшие были. Сергей, потом Вадим, два брата. Сергей тоже был неплохой, классный пацан. Мог бы далеко пойти. Но где-то гепатит поймал, и все у него пошло наизнанку. Больших успехов не добился, но он мог пойти далеко. Потом уже пришла их мама, сказала: "Возьми их (Геннадия и Максима - прим. ред.), а то они на улице страдают, ничего не делают".

- Тогда Майкудук был криминальный район?

- Ну, не сказал бы, что криминальный. Тогда все разрушилось, не только Майкудук. И они тренировались. Они маленькие были. Сначала просто работали, все игры играли - в баскетбол играли, в теннис, в футбол. Игровые виды - бегали, прыгали. Я их два года держал, учил всему. Сначала в школе, потом уже начали выступать.

- Сразу был виден талант у ребят?

- Да, они первое время всех выигрывали подряд.

- Кто был лучше тогда - Максим и Геннадий?

- Они оба были хорошие. Я тогда в них все вкладывал. Смотрел кто как боксирует. Цзю Костя, я с него много рисовал, все, что можно было. Передняя рука у него настолько классная была. Поэтому я Гене тоже ставил переднюю руку, что-то ему дал от Кости Цзю. Сначала надо было школу поставить. У Гены была скорость хорошая. Техника потом появилась сразу же, хватал на ходу все. Да и Максим схватывал.

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