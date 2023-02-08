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Озвучена причина отказа Головкина от одного из чемпионских поясов

Озвучена причина отказа Головкина от одного из чемпионских поясов
©instagram.com/gggboxing

Ранее бразильский обозреватель Уилсон Балдини-младший проинформировал, что казахстанский средневес Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от пояса IBF. Интернет-журнал vRINGe.com назвал одну из возможных причин, побудивших GGG пойти на такой шаг, и поразмышлял о будущих соперниках бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО), против которого Головкин должен был провести защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин в то же время является чемпионом мира по версиям IBO и WBA Super.

"Головкин должен был провести обязательную защиту по версии IBF с бразильцем Эскивой Фалькао. Видимо, легендарный чемпион так и не дождался достойного предложения, после чего решил пойти другим путем. 

В IBF предложат разыграть освободившийся пояс Фалькао и № 2 в рейтинге австралийцу Майклу Зерафе (31-4, 19 КО), который ранее утверждал, что почти договорился с Головкиным об очной схватке.

Если австралиец и вправду договорился с легендой, тогда в организации предложат бой с Фалькао следующему доступному сопернику. Интересно, что в топ-15 от IBF следом за Зерафой идут сразу же три представителя Германии: Винченцо Гуалтьери, Денис Радован и Винсент Файгенбютц. Но необходимо все же учесть, что на днях появится обновленный рейтинг - не исключены (но маловероятны) некоторые изменения в топе", - говорится в тексте.

А тем временем о бое с Головкиным мечтает экс-чемпион дивизионом ниже мексиканец Хайме Мунгия (41-0,33 КО).

Напомним, что казахстанец последний бой провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО).

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Фалькао Эскива IBF

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