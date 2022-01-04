Опубликован топ-10 богатейших боксеров в истории

Бокс - один из самых прибыльных видов спорта, который приносит многим целые состояния: промоутерам, боксерам, топ-тренерам и прочим. Находится немало людей, которые готовы платить за то, чтобы сидеть на трибунах, у телевизора или компьютера, и смотреть, как двое мутузят друг друга, пишет vRINGe.com.

Ниже - 10 самых богатых боксеров в истории (в миллионах фунтов стерлингов) по версии Manchester Evening News.

Какая схема составления рейтинга, была ли проведена индексация (100 миллионов в 1990 году - не то же, что 100 миллионов в 2022-м) и прочие моменты авторы опустили.

Топ-10:

58 - Владимир Кличко

60 - Энтони Джошуа

88 - "Шугар" Рэй Леонард

100 - Тайсон Фьюри

103 - Леннокс Льюис

105 - Сауль "Канело" Альварес

148 - Оскар Де Ла Хойя

163 - Мэнни Пакьяо

222 - Джордж Форман

400 - Флойд Мейвезер-младший