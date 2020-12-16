Опубликован постер к бою казахстанского боксера с титулом от WBC против небитого американца

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев
(14-0, 7 КО) вернется на ринг 17 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Его соперником станет небитый американец Чарльз Конуэлл
(13-0, 10 КО).
Поединок состоится в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.
Менеджер казахстанца Эгис Климас на своей странице в Instagram разместил постер к предстоящему бою.
Свой последний бой Ашкеев провел в ноябре 2019 года в США, когда одержал
досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом и завоевал вакантный пояс по версии WBC (USNBC).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне