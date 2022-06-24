"Определится новая звезда". Эксперт - о бое небитого казахстанца с лучшим боксером Германии

Противостояние казахстанца Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО) с сильнейшим боксером Германии в этой категории Агитом Кабайелом (22-0, 14 КО) определит новую звезду супертяжелого веса. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс.

Казахстанец уже бросил вызов своему немецкому визави, а их противостояние может состояться в этом году.

"Это будет хороший бой. Два крутых боксера. Они являются топовыми в Европе. Их противостояние определит угрозу для топовых представителей дивизиона. Оба соперника до сих пор не знали поражений. Данный бой должен состояться. В таком случае, нас ждет хорошее шоу, которое может завершиться самым невероятным образом", - отметил Саенс.

29-летний Кабайел является уроженцем Леверкузена. В профи-бокс пришел в 2011 году. За 11 лет он провел 22 победных боя, из которых 14 завершил досрочно. Кабайел является самым популярным и перспективным немецким боксером в своем весе. Последний раз он выходил на ринг в мае, когда в первом раунде нокаутировал чеха Павла Соура (15-9, 10 КО), который в прошлом году рассматривался в качестве соперника для 33-летнего Кособуцкого.

Сам казахстанец в последнем бою с 41-летним французом Йоханом Дюопа (39-7, 26 КО) нокаутом выиграл вакантный титул WBC International.

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