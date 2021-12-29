Определились главные кандидаты на бой с Тайсоном Фьюри

Известный промоутер Боб Арум назвал следующих потенциальных соперников для чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, передает "Чемпионат". Он считает, что ими станут финский боксер Роберт Хелениус или американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший.

"Мы рассматриваем Энди Руиса в качестве возможного кандидата, он сейчас доступен. Кроме того, Тайсон может встретиться с этим большим финским парнем - Хелениусом.

Это два главных претендента. Я думаю, что если это будет Хелениус, то бой состоится в Великобритании, а если Руис, то поединок мы проведем в Лас-Вегасе", - сказал Арум.

Напомним, Фьюри провел последний бой в декабре, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.