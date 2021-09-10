"Они ничего не стоят по сравнению со мной". Фьюри назвал звезд супертяжелого веса бомжами

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о третьем поединке с Деонтеем Уайлдером, назвав его и других звезд дивизиона бомжами. Он пообещал быстро нокаутировать своего оппонента.

"Я собираюсь нокаутировать Уайлдера очень быстро. Это будет даже быстрее, чем в нашем прошлом поединке. Если он не смог победить после моего долгого простоя, он никогда не победит меня. Никто этого не сделает. Уайлдер, Джошуа, Усик - бомжи, они ничего не стоят по сравнению со мной", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, что бой Фьюри - Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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