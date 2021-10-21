"Он талантливый, но...". В США выразили опасение по поводу перспектив Джукембаева и дали ему совет

Казахстанскому боксеру первого полусреднего веса Батыру Джукембаеву (18-1, 14 КО) пора возвращаться на ринг. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт дал совет казахстанцу и оценил его шансы получить вторую возможность добраться до вершины.

"В последнем бою Джукембаев получил серьезный урон. Этот момент остановил его поступь. Несомненно, после таких поединков необходимо время, чтобы прийти в себя. Он очень талантливый боец, который должен получить второй шанс. С момента того боя прошло почти полгода. Время поджимает казахстанского боксера. Ему необходимо поскорее приступать к тренировкам и возвращаться на ринг. Желательно в этом году, а затем провести пару боев в следующем. Я уверен, что он сможет вновь подступить к вершине. Главное - не оставаться в стороне, а двигаться вперед", - отметил МакКаферри.

Последний бой Джукембаев провел 30 мая в Лос-Анджелесе против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1-0, 17 KO). В четвертом раунде соперник отправил казахстанца в нокдаун, а после восьмого угол Батыра отказался от продолжения поединка. Для Джукембаева это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США.

Возвращение казахстанца может состояться в конце года в Канаде. Его хотят свести с другим боксером Eye Of The Tiger Managеment - канадцем Ивом Улиссом (20-2, 11 КО).

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