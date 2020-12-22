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"Он ни разу не потряс меня". Смит обвинил "Канело" в жульничестве и грязном боксе

Также британец высказался о своем будущем.

"Он ни разу не потряс меня". Смит обвинил "Канело" в жульничестве и грязном боксе
Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (27-1, 19 КО) рассказал, что получил травму левой руки уже в начале поединка против Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО) , который заметил его травму и воспользовался этим. Его слова приводит AllBoxing.Ru.

Британец также сказал, что ни разу не был серьезно потрясен, несмотря на попытки соперника добиться досрочной победы, и пока не знает, продолжит ли он свою карьеру во втором среднем весе или сменит весовую категорию.

19 декабря в США Альварес победил Смита единогласным решением судей со счетом 117-111 и 119-109 дважды и стал обладателем поясов WBA, WBC и The Ring во втором среднем весе.

"Я естественно разочарован. Это мое первое поражение на профессиональном ринге, и это тяжело принять, - сказал Смит в интервью Boxing Social. - После первого раунда он целился в мою левую руку. Он имел полное право делать так, но после четвертого раунда я сказал (cекундантам), что моей руке …. Он лишил меня левого бокового, моего лучшего удара".

"Планировалось ли это заранее или нет, но это сработало, - добавил Смит. - Когда он выбрасывал правые крюки и бил в руку, это заставляло меня опускать ее вместо того, чтобы бить в ответ. Но я все равно бил ею джеб. Он не лишил меня всего, только одного удара (левого бокового). Отдаю должное "Канело". Он знал, что надо делать".

"В двенадцатом раунде он посмотрел на мою опухшую руку, засмеялся и спросил: "Что, болит?" Это было понимание с его стороны, что он лишил меня моего лучшего удара, но это не оправдание. Победил бы я, если бы обе руки были в порядке? Вероятно нет. Он был просто чуть лучше меня в этот день".

"Джо просто хотел вызвать у меня реакцию, - сказал Смит об угрозе его тренера Джо Галлахера остановить бой в перерыве после девятого раунда. - Но он ни разу не потряс меня за весь бой. Был один хороший удар в корпус навстречу. Я попал ему в голову, а он мне в корпус, и я это почувствовал. За исключением этого удара, большая часть пришлась по локтям".

"В концовке боя он атаковал мощными ударами, попытался сделать все, чтобы нокаутировать меня. Но я не почувствовал ни одного из тех ударов. Он просто был слишком точен и слишком хорош для меня. Но не было ни одного момента, где я был близок к досрочному поражению. Если бы я отказался от боя, то только из-за травмы руки. Она доставляла мне больше страданий, чем что либо еще".

"Я не знаю. Я долго не выходил на ринг, - сказал Смит о своем будущем во втором среднем весе. - Это был длинный год для всех. Я был на вершине, сейчас меня оттуда спихнули, и мне надо подумать, что делать дальше. Мне нужно посоветоваться со своей командой".

 

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Метки:
Смит Каллум Альварес Сауль

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