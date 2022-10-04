Объявлены даты следующих боев титулованных казахстанских боксеров

Казахстанские боксеры, проводящие учебно-тренировочные сборы в США узнали даты своих следующих боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы промоутерской компании Suleimen Promotions Евгений Павлов, владеющий поясом WBA International проведет восьмираундовый бой 15-го октября в Тихуане (Мексике).

Два других боксера Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выйдут на ринг 22 октября. Этот кард будет транслироваться известной стриминговой платформой DAZN. Отмечается, что соперники казахстанцев пока не определены.

Добавим, что на сборах также находятся Айдос Ербосынулы и Аблайхан Жусупов.

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