Обязательный соперник Алимханулы собрался подраться с Биволом

Глава промоутерской компании Zanfer Boxing Фернандо Бельтран сообщил, что экс-чемпион мира Хайме Мунгия намерен подраться с Дмитрием Биволом, который в 2022 году одержал две победы над именитыми мексиканцами, сообщает Fightnews.info.

19 ноября Хайме провел очередной разминочный поединок, быстро нокаутировав джорнимена из Аргентины Гастона Корию, и немедленно стал стоить большие планы на дальнейшую карьеру. По словам промоутера, Хайме нацелен на одного из трех потенциальных соперников - в этот список входят Джермалл Чарло, Геннадий Головкин и Дмитрий Бивол.

По мнению Бельтрана, бой с Дмитрием Биволом вполне вероятен. То, что Геннадий Головкин не горел желанием драться с его подопечным, Фернандо вполне правдиво объясняет тем, что казахстанец мечтал получить большой гонорар в третьем поединке с Саулем Альваресом и не хотел рисковать. Дмитрий Бивол же в настоящий момент делает то, что в 2000-ых годах делал Мэнни Пакьяо, которого прозвали "убийцей мексиканцев" за то, что он одного за другим избивал в ринге топовых бойцов Мексики. Именно поэтому победа над Биволом будет значить многое не только для самого Мунгии, но и для страны в целом.

Отметим, что ранее Всемирная боксерская организация (WBO) Жанибеку Алимханулы поединок против Мунгии. У сторон есть 15 дней на переговоры.

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