Обидчик Ивана Дычко по ЧМ забил соперника и выиграл титул в профи

28-летний олимпийский чемпион из Франции Тони Йока (10-0, 8 КО) одержал победу техническим нокаутом над 31-летним бельгийским боксером Джоэлем Тамбве Джеко (17-3-1, 8 КО) и завоевал титул чемпиона Евросоюза в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

12-раундовый бой прошел в Нанте (Франция). Развязка наступила в заключительной 3-минутке, когда Йока прижал к канатам соперника и массированными ударами заставил того капитулировать:

Yoka absolutely unloaded in the 12 round to get the TKO #YokaDjeko @TonyYoka pic.twitter.com/vrDyhYe0Au