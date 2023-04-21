Обидчик Ербосынулы вызвал на бой чемпиона WBC

Обладатель второстепенного титула чемпиона мира по версии WBA World в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма) кубинец Давид Моррел, который 22 апреля в Лас-Вегасе (США), проведет защиту своего титула против бразильца Ямагучи Фалькао, бросил вызов американцу мексиканского происхождения Давиду Бенавидесу, который в этой же категории владеет "временным" титулом WBC, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В ноябре прошлого года Моррел тяжелым нокаутом нанес поражение казахстанцу Айдосу Ербосынулы. После этого Ербосынулы находился в коме и перенес операцию.

"Сейчас я на все 100 процентов сфокусирован на предстоящем бое (против Фалькао), - заверил Моррел. - Это большая возможность, и я сосредоточен на сопернике и поединке. Говорю как есть. Но если я выиграю этот бой, я на 100 процентов буду сфокусирован уже на Давиде Бенавидесе. Хочу с ним драться и думаю, что он тоже хочет сразиться со мной, так что давайте это сделаем. Никаких больше отмазок, ничего больше. Давайте сделаем бой".

Кубинец уверен, что обладает всеми качествами, необходимыми для победы над главным "бабаем" дивизиона: "У меня есть все. Я чувствую, что у меня есть движения, мощь, защита и атака - все, чтобы выиграть у Бенавидеса".

Моррел не мог пропустить последний бой тезки, в котором ему 25 марта оппонировал экс-чемпион мира Калеб Плант. Напомним, что Бенавидес выиграл по очкам.

"На мой взгляд, Калеб побеждал после шести раундов. А после экватора он вдруг перестал выбрасывать удары и что-либо делать, - отмечает кубинский Давид. - Плант только и делал, что отступал, и отступал, и отступал. Я такой: "Чувак, да что ты, бл***, такое делаешь? Ты же лидируешь, продолжай действовать!" Не знаю, что он делал. Но мои поздравления Бенавидесу. Для него это был хороший бой".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"