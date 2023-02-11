Нурлан Сабуров провел спарринг с казахстанцем из команды Головкина

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров провел спарринг с казахстанским боксером второго среднего веса Али Ахмедовым, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец выставил в своем Instagram совместное фото со звездой из зала, подписав: "Провели совместную тренировку! "Что было дальше?"

Напомним, что Ахмедов должен был встретиться весной с французом камерунского происхождения Кристианом М’билли, но поединок отменился.

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