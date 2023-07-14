Нужно ли отбирать у Фьюри чемпионский пояс из-за боя с Нганну? Усик высказал мнение

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, считает ли он необходимым лишить британца Тайсона Фьюри титула WBC из-за его поединка с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну ввиду неактивности в боксе, передает "Чемпионат".

"Я думаю, что для Тайсона это лёгкие деньги. Следует ли лишить Фьюри титула? Да нет, пусть Нганну его побьет. Считаю ли я, что Нганну его побьет? Нет.

Я не могу говорить, чтобы его лишили поясов, потому что он же мой коллега. Пусть этим занимается комиссия. А мне до этого нет никакого дела. Мне нужен поединок с ним", - сказал Усик.

Напомним, ранее Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что у Фьюри есть специальное разрешение на бой против звезды UFC Фрэнсиса Нганну - вместо того, чтобы провести нормальную титульную защиту. Бой (не выставочный, а официальный по правилам бокса) запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

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