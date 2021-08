Три нокдауна. Британский проспект-супертяж ярко справился с американцем

В рамках шоу в США британский супертяж Дэниел Дюбуа (17-1, 16 KO) побил безвестного американца Джо Касумано (19-4, 17 КО), который ранее выступал исключительно на клубном уровне, пишет vRINGe.com.

Дюбуа занял центр ринга. На фоне оппонента казался очень даже подвижным. Хорошо летели двоечки, реагировал на размашистые удары андердога.

Британец трижды уронил соперника в стартовом раунде. Сперва дважды кряду правыми через руку (в первом случае удар прилетел по затылку, но вины Дюбуа в этом нет).

Касумано поднимался на ноги после того, как рефери досчитывал до девяти. После третьего падения отсчитывать не начинал - он понял, что у нас бессмысленный и беспощадный мисматч.

Boom goes the dynamite 🧨



Heavyweight to watch, @DynamiteDubois, stuns with first-round KO in U.S. debut.#PaulWoodley pic.twitter.com/xXeULpuQs1