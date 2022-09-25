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Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии

Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии
©instagram.com/joejoyceboxing/

Британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) нокаутировал Джозефа Паркера (30-3, 21 KO) из Новой Зеландии в бою за вакантный пояс "временного" чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz. Бой остановил судья.

Противостояние состоялось на Manchester Arena в Манчестере и завершилось в 11-м раунде. Джойс нанес несколько точных ударов, а Паркер упал. Новозеландец сумел подняться, но рефери принял решение остановить поединок.

Добавим, что обладателем полноценного титула по версии WBO является украинец Александр Усик (20-0, 13 КО). Ему же принадлежат пояса WBA Super, IBO и IBF.

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Метки:
нокауты WBO Великобритания

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