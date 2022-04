Нокаутом за 19 секунд закончился бой за титул от WBC

В Телфорде (Великобритания) состоялся бой за вакантный титул WBC International Silver во втором полулегком весе между британцем Эндрю Кейном (8-0, 7 КО) и аргентинцем Пабло Гомесом (15-10-2, 1 КО).

Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился уже в первом. На 19-й секунде Кейн отправил соперника на канвас - рефери отсчитал нокдаун, после чего остановил поединок, присудив победу британцу.

Таким образом, Кейн одержал девятую победу в профи и завоевал вакантный титул. Гомес же потерпел 11-е поражение в карьере.

ONE AND DONE! 💥@AndrewCainERT wins the WBC International Silver Bantamweight Title inside 20-seconds 🏆🥊 pic.twitter.com/7HoxAy7xFK