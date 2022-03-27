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"Нокаутом года" закончился бой за титул WBC

"Нокаутом года" закончился бой за титул WBC
©archyde.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Французский боксер Кристиан Мбилли (21-0, 19 КО) одержал досрочную победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжелом весе соотечественником Наджибом Мохаммеди (44-10), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в канадском Монреале в рамках второго среднего веса. Развязка наступила в пятом раунде, когда Мбилли отправил оппонента в глубокой нокаут, который может смело претендовать на звание лучшего в этом году.

Таким образом, 26-летний Мбилли защитил звание чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Для Мохаммеди это поражение стало третьим за последние четыре боя.

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Метки:
WBC Профессиональный бокс

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