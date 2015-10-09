Нокаутом на 22-й секунде обернулся бой экс-соперника Алимханулы

В Монреале прошёл вечер профессионального бокса от промоутерской компании Eye of the Tiger, в со-главном событии которого армянский боксёр из Квебека Эрик Базинян (33-1-1, 24 КО) встречался с канадцем Стивеном Батлером (38-7-1, 32 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок прошёл в лимите второго среднего веса и был рассчитан на 10 раундов. В конце девятого раунда Базинян уронил соперника, однако рефери нокдаун не засчитал.

Развязка наступила в заключительном раунде. На 22-й секунде десятого раунда Базинян потряс соперника серией ударов, после которой Батлер опустился на колено. Канадец сумел подняться, однако рефери принял решение остановить бой, посчитав, что тот не готов продолжать.

Это поражение стало для Батлера вторым досрочным подряд: в июле его остановил Эдгар Берланга.

Для Базиняна это был первый бой с сентября 2024 года, когда его в десятом раунде нокаутировал Хайме Мунгия.

Erik Bazinyan STOPS Steven Butler in the final round! 👏 #OrobioCedeno | Live NOW on DAZN ▪️ https://t.co/82avwsXLb8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2026

В главном событии непобеждённый колумбиец Джон Оробио (20-0, 18 КО) в третьем раунде остановил доминиканца Хендри Седеньо (16-1, 12 КО) и сохранил титулы WBA и WBC Continental Americas в первом полусреднем весе.

WOW! JHON OROBIO STOPS HENRI CEDENO IN ROUND 3! ✨ #OrobioCedeno ▪️ https://t.co/QtcKRzehCQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2026

Добавим, что Базинян стал седьмым боксёром, победившим Батлера нокаутом или техническим нокаутом за 12 лет его профессиональной карьеры.

В 2023 году это сделал Жанибек Алимханулы. Тогда казахстанский боксёр нокаутировал Батлера во втором раунде и защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

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