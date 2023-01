Нокаутированного Головкиным экс-чемпиона засняли на видео во время употребления кокаина

Экс-чемпион мира британский полусредневес Келл Брук устроил вечеринку в своем доме. Один из "друзей" боксера слил в соцсети видео, на котором Брук принимает кокаин, сообщает vRINGe.com.

В боксерской среде отреагировали на увиденное.

Экс-чемпион мира Тони Харрисон: "Брук - идеальный пример того, что необходимо тщательно подбирать компанию, которая вас окружает. Не все они вам подходят. Я тоже в свое время усвоил этот урок".

Тренер Стефен Эдвардс: "Зачем вам враги, если вас окружают такие "друзья", как у Брука? Какой же мерзавец тот, кто это выложил в соцсети".

Обозреватель Майк Монтеро: "Если честно, мне все равно, кто и как проводит свое свободное время, если мы говорим о Бруке или любом другом взрослом мужчине или женщине. Можете считать меня занудой, но я считаю, что принимать наркотики - тупо. Я никогда не употреблял, но эта зараза унесла жизни многих моих друзей, знакомых и даже родственников".

Напомним, что в сентябре 2016 года в Лондоне (Англия) Брук встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

